Klaassen all’Inter | visite mediche superate! Quando la firma ? SM

Leggi su inter-news

(Di venerdì 1 settembre 2023)si sta preparando per diventare un nuovo centrocampista dell’Inter: sarà lui l’ultima operazione in entrata.superate: eccola? Davyha sostenuto lee superato l’intero iter, come confermato anche da SportMediaset. È attesa solamente ladel centrocampista olandese che dovrebbe arrivare nel pomeriggio in sede a Milano. È lui, quindi, l’ultimo colpo dell’Inter per questa sessione di mercato. Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti ...