Kate e Camilla | la tensione continua a crescere La principessa | «Io non sono Diana e non si libererà di me»

Middleton con il blazer che piace alle milanesi In una lettera che andrà all'asta nelle ... Re Carlo III cona Sandringham, tra fiori, torte e tante risate › La regina...Ma i Windsor hanno imparato quella lezione e oggi William efanno convivere splendidamente ... conParker Bowles sempre presente nel cuore (e non solo) di Carlo. Oggi sappiamo che quei 54 ...Oltre alla morte di Diana, sarà centrale anche l'incontro tra i due giovani William ee il matrimonio tra l'attuale Re Carlo eParker Bowles. Il tutto condito da una probabilissima ...

Camilla rende la vita di Kate Middleton un incubo La moglie del principe avverte: «Non sono Diana» ilmessaggero.it

Qual è il vero rapporto tra Kate e Camilla Di questo si parla sempre poco, ora emerge un retroscena che in pochi si sarebbero aspettati.In pratica in molti sospettano che dietro le speculazioni e gli account fake che stanno spuntando in questi mesi, per tentare di screditare Kate Middleton, ci sia dietro proprio la Regina Camilla e i ...