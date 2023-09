Karin Ann presenta il nuovo singolo “a stranger with my face”

Leggi su newsagent

(Di venerdì 1 settembre 2023) La cantante alt-pop slovaccaAnnoggi il“amy“, con 3am Record. Il brano, dai suoni folk sinfonici, racconta della perdita di alcuni lati del proprio carattere quando si provano sentimenti per qualcun altro, diventando una versione dell’altra persona, o di chi si crede di voler essere. Accompagnata dai suoni di chitarra e da vellutate armonie alla “Fleetwood Mac”,Ann canta il tema dell’eccessiva idolatria. Make me in your image / Put me in your words / I wanna see what you make me / I wanna see who I become // A proposito del brano,Ann dichiara: “Alcuni testi mi sembravano quasi religiosi, quindi volevo che il ritornello suonasse come un coro. È quasi come se tu stessi ...