Juventus | Weah non si nasconde | “Scudetto possibile Osimhen? Meglio Vlahovic”

Quanto agli altri episodi discussi nel corso della gara- Bologna, in cui il club ... Come pure il tocco di braccio di Lucumi sul cross di: "È in appoggio, non è punibile" si sente negli ...Commenta per primo Empoli esi affrontano allo Stadio Catellani in un match valido per la 3ª giornata di Serie A : ... Allegri confermaa destra con McKennie pronto a subentrare. ...... Timothyha partita nell'edizione odierna de il corriere dello sport. Chi era il suo giocatore ... Questapuò vincere lo Scudetto "Faremo un passo alla volta ma io ci credo sempre al 100%. ...

Weah: "Juve da scudetto. Vlahovic non lo cambierei con Osimhen" La Gazzetta dello Sport

Timothy Weah, l’unico acquisto estivo della Juventus, si è raccontato in un'interivsta: 'Vlahovic perfetto per questa squadra' ...«Check superficiale e troppo breve: non si sono soffermati sul contatto. Errore» ammette il designatore Rocchi ...