Juventus-Bologna | Varriale | “Che disastro di Di Bello VAR utilizzato così è inutile”

Leggi su napolipiu

(Di venerdì 1 settembre 2023) Il giornalista Enricoè tornato sulla direzione di gara dell’arbitro Die l’utilizzo del VAR in occasione di. Polemiche arbitrali nell’ultimo turno di Serie A, il secondo. Il giornalista sportivo Enricosi è scagliato contro la direzione di gara dell’arbitro Diin occasione di, match terminato 1-1. In particolareha criticato la mancata concessione di un rigore per fallo su Ndoye e l’utilizzo del VAR ritenuto frettoloso e superficiale. “Ecco se il VAR vieneè totalmente. Pochi secondi per liquidare un episodio clamoroso e non vedere un fallo “solare” . La mancata sospensione poi di ...