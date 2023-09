Juventus-Bologna | l’audio var sul mancato rigore Iling-Ndoye | “Riprendi il gioco” VIDEO

(Di venerdì 1 settembre 2023) “Check completato, puoi riprendere il”. L’Aia ha reso pubblico(con le immagini mostrate al monitor) della conversazione tra l’arbitro Marco Di Bello e il Var Francesco Fourneau in occasione del momento cruciale di1-1, quello delconcesso per il fallo diJr su. L’attaccante, dopo una respinta di Perin, stava calciando a rete, ma è caduto in area dopo il contrasto del laterale bianconero. Il controllo dura pochi secondi, viene chiesta “un’altra prospettiva”, ma alla fine viene dichiarato chiuso il controllo. Con una frase “sta fermo” sembra riferirsi a. Niente. E via alle polemiche.Twitter di Sara Meini/Twitter ...

... designatore degli arbitri di seri A e B, al centro tecnico federale di Coverciano durante il raduno della Can, tornando sul caso della direzione di gara die sul rigore non dato ...Gianluca Rocchi aveva promesso la diffusione dell' audio del Var in seguito alle polemiche di. In quell'occasione i felsinei avevano protestato parecchio per la mancata concessione di un calcio di rigore a seguito del contatto tra Iling Junior e Ndoye . Di Bello aveva ...L'episodio del mancato rigore alnella partita contro laaveva portato l'arbitro Di Bello nella bufera. Ora, a distanza di giorni, a Coverciano è stato diffuso l'audio tra il direttore di gara e la sala Var che ...

Check completato, gli addetti ai monitori non hanno ravvisato nulla, inducendo l'arbitro Di Bello a non fischiare penalty contro la Juventus.