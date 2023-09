Juvecaserta | amichevole di lusso contro la Scandone Avellino | si gioca domani a Maddaloni

Leggi su casertanotizie

(Di venerdì 1 settembre 2023) Caserta. Debutto stagionale per la Ble Decò2021., sabato 2 settembre alle ore 18, sul parquet del Pala Angioni-Caliendo dila, squadra di Serie B interregionale che ha rilevato il glorioso titolo della compagine irpina, scomparsa qualche anno fa dopo tante stagioni in serie A. Sarà la prima volta insieme per il gruppo bianconero, un vero e proprio battesimo del fuoco, che proporrà vecchi e nuovi volti. È da questi match che comunque si creano le giuste alchimie fra itori. Non da sottovalutare un avversario ambizioso, che nella nuova categoria non vorrà certo far da comparsa e che agli ordini di coach Nino Sanfilippo ha costruito un roster importante per la sua categoria. Sotto i ...