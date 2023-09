Juve | UFFICIALE | Pjaca al Rijeka La formula

Una nota apparsa sul sitodel club bianconero ha annunciato la positiva chiusura dell'operazione. Svelata la formula dell'affare. Dopo aver ufficializzato l' addio di Leonardo Bonucci, la Juventus ha piazzato un ...Il calciomercato della Juventus in diretta. Le ultime operazioni in entrata e in uscita della Juventus vissute minuto per minuto. Venerdì 1° settembre. 'Il giorno' è arrivato. Alle ore 20.00 chiuderà ...Calciomercato Juventus, nonostante l'interesse delle squadre inglesi il futuro di Iling è bianconero. La chiamata adesso è pureContro il Bologna, domenica scorsa, è entrato in campo e poco dopo ha servito l'assist, perfetto, per la zuccata di Vlahovic che ha pareggiato il match e fissato il finale. Allegri lo ha ...

Juve, UFFICIALE: Bonucci all'Union Berlino, le cifre dell'impatto negativo sui conti bianconeri Calciomercato.com

15.20 - Amrabat ha lasciato il Viola Park. Si è praticamente conclusa l'avventura del centrocampista marocchino con la Fiorentina, pronto a diventare un nuovo giocatore ...Per Pjaca è stato definita un'operazione che gli permetterà di fare ritorno in Croazia con la maglia del Rijeka. La sua esperienza in bianconero si chiude con un bilancio di ventuno presenze e un gol ...