Juve | UFFICIALE | nuovo acquisto per la Next Gen

Commenta per primo Come si legge sul sitodella Juventus : 'È: Samuele Damiani vestirà la maglia della Juventus Next Gen nella stagione 2023/2024. Il classe 1998 arriva in prestito annuale dal Palermo dopo una presenza in Coppa Italia con i rosanero ...MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 Il Palermo saluta Samuele Damiani, che passa alla Juventus. Il classe '98 lascia i rosanero dopo una stagione e mezzo: nei primi sei mesi, fra ...La Juventus ha definito un'altra operazione in prestito: èl'approdo del centrocampista togolese. Uno sguardo al presente ma un occhio anche al futuro. Alla luce della situazione contingente, nella sessione estiva di calciomercato che sta per ...

Mazur alla Juve, ufficiale: chi è il colpo mercato in prospettiva Tuttosport

Samuele Damiani UFFICIALE alla Juventus Next Gen: il comunicato del club bianconero sul centrocampista classe ’98 Samuele Damiani è ufficialmente... News51 minuti fa Pogba saluta Bonucci: messaggio ...15:31 - Ufficiale, Mamadou Coulibaly passa al Palermo in prestito con diritto di riscatto. 15:30 - Il Sassuolo riporta in Italia Samu Castillejo, ex esterno offensivo del Milan. 15:27 - Dopo sette ...