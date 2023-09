Juve Stabia | idea Quagliarella? Il presidente | «Mai dire mai»

Leggi su calcionews24

(Di venerdì 1 settembre 2023) Lastarebbe sognando il ritorno a casa di Fabio, l’ex Sampdoria è ancora svincolato dopo l’ultima stagione Lastarebbe sognando il ritorno a casa di Fabio, l’ex Sampdoria è ancora svincolato dopo l’ultima stagione. Il, Andrea Langella, ha parlato a TuttoC del possibile innesto in avanti. Le sue dichiarazioni: «Sono voci che fanno piacere, nella vita maimai. Per quanto riguarda il campionato l’obiettivo sarà la salvezza, è un girone difficile e sicuramente non sarà una passeggiata».