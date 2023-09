Juve | clamoroso Pogba | ha fatto le visite mediche per un altro club

...in Juventus - Bologna in cui è andato in scena ilerrore per il rigore negato Dopo momenti di incertezza Di Bello ha deciso di non assegnare il rigore al Bologna nel match contro la. ...L'episodio del mancato rigore al Bologna nella partita contro la Juventus aveva portato l'arbitro Di Bello nella bufera. Ora, a distanza di giorni, a Coverciano è stato diffuso l'audio tra il ...Così fu Dossena che guidò i compagni in un epica rimonta contro la, ormai sicura di vincere. ... Che sollievo, eh, Alessandro Tutti dissero! Incredibile! Niente di tutto ciò. Per te è ...

Juve-Bologna, il clamoroso audio del Var sul rigore non concesso Corriere dello Sport

Si è svolto oggi a Coverciano il raduno dei direttori di gara. Fatto il punto sulle prime due di campionato. Focus sul grave errore di Juventus-Bologna Brucia ancora forte in… Leggi ...Una clamorosa notizia, totalmente falsa ... Una bufala incredibile ripresa anche da Transfermarkt, proprio il sito che i magistrati che accusavano la Juventus per le plusvalenze citavano come fonte di ...