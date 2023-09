Juve-Bologna | ecco l’audio del Var sull’episodio del rigore

(Di venerdì 1 settembre 2023) ‘Facciamo notizia solo quando sbagliamo ma dovrebbe accadere anche quando facciamo le cose bene. Ho letto un po’ di cose che mi hanno fatto molto male, soprattutto però ho visto un atteggiamento verso gli arbitri che non va bene”. Lo ha detto il designatore arbitrale Gianluca Rocchi a Coverciano per il raduno dei direttori di

L'episodio del mancato rigore alnella partita contro la Juventus aveva portato l'arbitro Di Bello nella bufera. Ora, a distanza di giorni, a Coverciano è stato diffuso l'audio tra il direttore di gara e la sala Var che ...L'Associazione italiana arbitri ha reso pubblico l'audio del Var sul rigore di Juventus -, ... "Non è rigore né il primo né il secondo di quelli chiesti dalla". Ma Rocchi non si ferma ai ...L'ex arbitro è intervenuto a margine di un evento commerciale in collaborazione tra AIA e FICG, per spiegare quanto avvenuto in occasione di. Marco Di Bello (LaPresse) - Calciomercato.

Il designatore ha commentato gli episodi incriminati dell'ultimo week end, tra cui il contatto tra Iling e Ndoye. Su Chiesa-Moro contatto "non punibile", mentre il braccio di Lucumi "è in appoggio" ...L'episodio aveva fatto discutere, ora da Coverciano è arrivata una spiegazione: ecco cosa hanno detto a Di Bello ...