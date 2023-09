Jobs act e non solo. Il Pd è il partito che smentisce se stesso

... anche a raccogliere firme, insieme alla Cgil , per un referendum volto ad abolire una legge molto "renziana" (il cosiddetto) che, non lei personalmente, ma il partito da lei oggi guidato ...Ma la cosa più incredibile è quanto accaduto due giorni fa: la segretaria del Pd che sostiene la raccolta firme per abolire il, una legge fatta dal Pd". Lo ha detto il senatore di Italia ...Dalle parti del Nazareno, sede ufficiale del Partito democratico , arriva l'ennesima giravolta politica. L'appoggio di Elly Schlein alla nuova strategia targata Cgil, il referendum contro ile altre norme "precarizzanti", certifica l'assenza di una linea politica netta e coerente. Con una piccola novità negativa: inseguire a priori il movimentismo di Landini e soci significa ...

Referendum Jobs Act a Roma: Riformisti e Terzo polo contro Schlein "Dem succubi del M5s" QUOTIDIANO NAZIONALE

Riforma del lavoro, salario minimo, Reddito di cittadinanza, decreto Dignità, spese militari. Il partito di Schlein ha ormai una costante: nel giro di uno o dieci anni, diventa contrario a ciò che ha ...“Enrico Letta in campagna elettorale aveva detto che bisognava superare il Jobs Act”. Arturo Scotto, deputato dem membro della commissione Lavoro, la mette così per dire che in fondo il problema è sup ...