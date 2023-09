Jannik Sinner | buona la prima agli US Open | l’obiettivo adesso è il sorpasso a Rune

(Di venerdì 1 settembre 2023) Esordio col botto diUs: gioco da schiacciasassi sul cemento di New York e quarto posto dimesso nel mirino. Per sorpassare il suo avversario nel ranking ATP il tennista azzurro però dovrà fare parecchia strada e migliorare il piazzamento dell’anno passato a Flushing Meadows. Senza problemi il primo turno per, che ora punta i piani alti del ranking (Foto Ansa) – grantennistoscana.itEra fra i più attesi all’esordio degli Us. E non ha deluso le aspettative. Smaltita in fretta la delusione per la semifinale di Wimbledon persa in tre set contro l’eterno Novak Djokovic, il numero 6 al mondo è apparso subito desideroso di rifarsi in una occasione importante. Lo mostra, tra le altre cose, ...

Infine, c'è un altro grande 'vecchio' del tennis mondiale, in attesa della sfida contro. STAN WAWRINKA "La prima volta che ho affrontatoè stato il momento migliore per me (...Gli elogi nei confronti disono da parte del compagno di Davis, Lorenzo Sonego, che al secondo turno degli Us Open ha dovuto arrendersi con lo score di 6 - 4 6 - 2 6 - 4 al numero sei ...Interviste Tennisha fatto suo il derby italiano agli Us Open contro Lorenzo Sonego . Vittoria senza storie per il tennista altoatesino, che regola l'amico in tre set, sfoderando una prestazione maiuscola.

Troppo Sinner per Sonego nel derby italiano. Dramma Berrettini: brutto infortunio e si ritira ilGiornale.it

Al termine del secondo turno degli US Open 2023 di tennis sono tre gli eliminati eccellenti nel tabellone di singolare maschile, ovvero il danese Holger Rune, l'ellenico Stefanos Tsitsipas ed il norve ...Jannik Sinner ha cominciato gli Us Open ed ha vinto i primi due turni senza alcun problema. Prima il tedesco Hanfmann, poi il connazionale ed amico Lorenzo Sonego con Jannik che non ha lasciato set ed ...