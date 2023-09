Jan Jongbloed il bastian contrario

Leggi su ultimouomo

(Di venerdì 1 settembre 2023) In un’intervista rilasciata alla tv olandese Nos, Janguarda una sua foto da giovane con addosso la maglia da portiere gialla: «La indossavo quasi sempre di quel colore perché non mi ricordo quale allenatore mi disse che il giallo attirava chi aveva il pallone». Più che i palloni, però, quella maglia attirava stranezze, o forse era lui a farlo., morto ieri a 82 anni, era una specie di calamita di aneddoti e accadimenti al limite dell’incredibile (talvolta anche lugubri), storia esemplare di quanto il caso domini le nostre vite, di essere umano con cui Dio – per dirla alla Einstein – si è messo a giocare a dadi. Tanto per capirci: siamo qui, e non siamo i soli, a parlare della carriera di un portiere che non appare in nessuna classifica dei migliori di ogni tempo. Andate su internet, cercate: nella classifica ufficiale della ...