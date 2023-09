Italia-Turchia oggi in tv | Europei volley femminile 2023 | orario | canale in chiaro | programma | streaming | sestetti

(Di venerdì 1 settembre 2023)venerdì 1° settembre (ore 17.00) si gioca, semifinale deglidi. Le azzurre scenderanno in campo a Bruxelles (Belgio) per cercare la grande impresa contro la corazzata anatolica. La nostra Nazionale è reduce da sette vittorie consecutive per 3-0, ma le avversarie erano oggettivamente di modesta caratura: le passeggiate nel girone contro Romania, Svizzera, Bulgaria, Bosnia Erzegovina, Croazia, poi gli ottavi contro la Spagna e i quarti contro la Francia. Ora si incomincerà davvero a fare sul serio e l’asticella si alzerà terribilmente in una partita che si preannuncia infuocata. Le Campionesse d’Europa se la dovranno vedere contro la formazione di coach Daniele Santarelli, reduce dal trionfo in Nations League e capace di ...

Il ct azzurro: "Sarà sicuramente una partita bella da vivere e da giocare".ROMA (ITALPRESS) - Dopo sette vittorie di fila per tre set a zero, l'Italia femminile della pallavolo si appresta ad ...Il Campionato Europeo di volley femminile 2023 è entrato definitivamente nelle fasi decisive. Andranno infatti in scena oggi, venerdì 1° settembre, i due incontri di semifinale della più importante ma ...