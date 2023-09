Italia - Turchia | le pagelle | Egonu 7 | 5 non basta a salvare le azzurre

(Di venerdì 1 settembre 2023) Entra in corso d'opera e si trova subito a suo agio. Mura, batte e attacca. 25 punti con 4 muri e due ace. Forse è stata anche più brava di Vargas, ma non èta per vincere la partita... Abbonati, ...

Entra in corso d'opera e si trova subito a suo agio. Mura, batte e attacca. 25 punti con 4 muri e due ace. Forse è stata anche più brava di Vargas, ma non è bastata per vincere la partita... Abbonati, ...Grazie a lei, laagguanta e supera l', pareggiando il conteggio dei set. Nel tie - break, nel campo italiano nulla sembra funzionare: le azzurre smettono di giocare ben prima del ...BRUXELLES (BELGIO) - Laha battuto l'3 - 2 agli Europei femminili di volley, ed è la prima finalista della rassegna continentale. Ci è voluto il tie - break per decidere il match che le azzurre di Mazzanti ...

FINALE Italia-Turchia 2-3, 6-15 nel quinto set: niente finale per le azzurre La Gazzetta dello Sport

L'Italia ha accarezzato la strabiliante impresa ed è andata a un passo dallo sconfiggere la Turchia nella semifinale degli Europei 2023 di volley femminile. La nostra Nazionale si è trovata in vantagg ...Tramite il proprio sito ufficiale, la Turchia Under 21 ha ufficializzato i convocati per le gare con Repubblica d'Irlanda e Italia, valide per la qualificazione agli Europei ...