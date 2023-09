Italia-Serbia oggi | orario e come vederla in tv

Leggi su sbircialanotizia

(Di venerdì 1 settembre 2023) Azzurri a caccia del terzo successo L’affronta laa Perugia,1 settembre alle 21.15, per il match valido per la Pool A degli Europei maschili di pallavolo. Gli azzurri del ct De Giorgi scengono in campo a caccia del terzo successo, dopo quelli contro Belgio e Estonia senza cedere nemmeno un set. La partita sarà trasmessa in diretta tv in chiaro sy Rai 2 e, per gli abbonati a Sky, sarà visibile su Sky Sport Summer. In streaming si potrà assistere alla partita sull’app SkyGo e sulla piattaforma Now. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.