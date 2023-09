Italia-Serbia era già finita | poi Poz | Datome e Fontecchio l' hanno stravolta

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 1 settembre 2023) Verrà il giorno in cui anche la nobiltà del basket dovrà riconoscere le qualità di Gianmarco Pozzecco. Un allenatore che ogni tanto prenderesti a schiaffi, ma che come pochi altri riesce a cementare un gruppo. Lui davvero si butterebbe dal 37esimo piano per salvare i suoi ragazzi. E i suoi ragazzi farebbero lo stesso per la maglia azzurra. Comefatto contro la, la nostra vittima preferita nell’ultimo periodo, risorgendo da un meno 16 punti (60-44) che avrebbe spedito un sacco di gente sotto la doccia. Nel momento in cui qualcuno si stava preparando a buttare la pasta o a cambiare canale, l’azzurro della nazionale di basket è diventato così vivo da strapparci il cuore (78-76 il finale). Quando aveva già un piede sull’aereo di ritorno, l’Italbasket ha trovato l’energia per risalire la corrente. Ha cominciato a difendere senza un domani e in ...