Italia sconfitta agli Europei femminili | Turchia in finale

(Di venerdì 1 settembre 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Laha battuto l'3-2di volley, ed è la prima finalista della rassegna continentale. Ci è voluto il tie-break per decidere il match che le azzurre di Mazzanti hanno sciupato nel. Dopo un girone vinto a punteggio pieno e dopo aver battuto Spagna e Franciaottavi e ai quarti, le azzurre si sono dovute arrendere alla squadra di Santarelli (25-18, 23-25, 25-15, 22-25, 6-15) e a una fortissima Melissa Vargas. Le azzurre torneranno in campo domenica per la finalina che vale il bronzo e affronteranno la squadradall'altra semmitra Serbia e Olanda.