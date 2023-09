Italia sconfitta agli Europei femminili | Turchia in finale

(Di venerdì 1 settembre 2023) BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – Laha battuto l'3-2di volley, ed è la prima finalista della rassegna continentale. Ci è voluto il tie-break per decidere il match che le azzurre di Mazzanti hanno sciupato nel. Dopo un girone vinto a punteggio pieno e dopo aver battuto Spagna e Franciaottavi e ai quarti, le azzurre si sono dovute arrendere alla squadra di Santarelli (25-18, 23-25, 25-15, 22-25, 6-15) e a una fortissima Melissa Vargas. Le azzurre torneranno in campo domenica per la finalina che vale il bronzo e affronteranno la squadradall'altra semmitra Serbia e Olanda. – foto LivePhotoSport – (ITALPRESS).

DALL'INVIATO A BRUXELLES. L'perde la semifinale degli Europei al tie break con la Turchia e scrive anche il manuale dellaimpossibile. Giocano benissimo le azzurre che tengono in pugno la partita piu' delle ...L'è statadalla Turchia che si è impost per 3 - 2 (18 - 25, 25 - 23, 15 - 25, 25 - 22, 15 - 6) oggi 1 settembre 2023 in semifinale negli Europei di volley femminili 2023. La Turchia ...Unache fa male, soprattutto per quanto visto per gran parte del match. L'piange, la Turchia vola in finale. ...

Italia sconfitta, finale per il bronzo dell'Europeo di pallavolo ... Olympics

BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – La Turchia ha battuto l’Italia 3-2 agli Europei femminili di volley ... domenica per la finalina che vale il bronzo e affronteranno la squadra sconfitta dall’altra ...L’Italia è stata sconfitta per 3-2 dalla Turchia nella semifinale degli europei di pallavolo femminile. Peccato per la Orro.