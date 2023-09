Italia | le prime convocazioni di Spalletti Tanti dall’Inter | uno out

(Di venerdì 1 settembre 2023) L’tornerà in campo la prossima settimana dopo l’addio sorprendente di Roberto Mancini. Lucianoha diramato i convocati per i due match di cui sarà protagonista la nazionale. CONVOCATI – L’giocherà partite fondamentali per le qualificazioni agli Europei del 2024. Prima la Macedonia del Nord il 9 settembre a Skopje alle ore 20.45, poi l’Ucraina il 12 a Milano alla stessa ora. Il Commissario Tecnico Lucianoha diramato le suedopo l’addio deludente di Roberto Mancini direzione Arabia Saudita. 29 i giocatori che saranno presenti al ritiro di Coverciano da lunedì, assente Francesco Acerbi che ancora deve recuperare pienamente dal problema al soleo. Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel ...

Il polacco che quest'anno ha vinto l'Open d'al Marco Simone ha tenuto il passo di Migliozzi ... A proposito di Ryder: se domenica sera il torneo dovesse concludersi con Fitzpatrick nelle...A Monza la Ferrari c'è! Questo il primo responso, quello più atteso dopo leprove libere del Gran Premio d'attesissima prova del Mondiale di Formula 1 2023. La SF - 23 ha risposto bene, come nelle più rosee previsioni, ai lunghi rettilinei del circuito brianzolo ...Commenta per primo Come si legge sul sito della Figc, in attesa della presentazione ai media in programma domani mattina a Coverciano, Luciano Spalletti ha diramato le sueconvocazioni da Ct: sono 29 i calciatori chiamati dal neo Commissario Tecnico per le gare con Nord Macedonia (9 settembre a Skopje) e Ucraina (12 settembre a Milano), primi due impegni ...

Italia, attesa per le prime scelte del ct Spalletti: i convocati per le sfide a Macedonia e Ucraina Il Fatto Quotidiano

Luciano Spalletti ha diramato i suoi primi convocati da ct dell'Italia. Ecco l'elenco completo: Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), ...Luciano Spalletti ha reso nota la sua prima lista dei convocati della Nazionale: ecco i giocatori scelti dal nuovo ct Tramite il sito ufficiale della FIGC sono usciti i nomi dei convocati da Luciani ...