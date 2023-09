Italia | le prime convocazioni di Spalletti | ci sono Meret | Di Lorenzo | Politano e Raspadori

(Di venerdì 1 settembre 2023) È iniziata l’avventura di Lucianosulla panchina della Nazionalena. Il nuovo commissario tecnico dell’ha ufficializzato la lista dei convocati per le gare con la Macedonia del Nord e l’Ucraina, per i primi due impegni stagionali della Nazionale nel cammino che porta verso Euro 2024. I due matchin programma rispettivamente il 9 settembre a Skopje e il 12 settembre a Milano. Prima convocazione in Nazionale per il difensore della Lazio Nicolò Casale, che nel 2022 era già stato chiamato per due stage dedicati ai calciatori di interesse nazionale. Tornano a vestire la maglia azzurra Mattia Zaccagni (assente dal marzo 2022), Cristiano Biraghi, Gianluca Mancini e Manuel Locatelli (ultima convocazione nel giugno 2022).porta con sé quattro calciatori del suo ex Napoli ...

Il polacco che quest'anno ha vinto l'Open d'al Marco Simone ha tenuto il passo di Migliozzi ... A proposito di Ryder: se domenica sera il torneo dovesse concludersi con Fitzpatrick nelle...A Monza la Ferrari c'è! Questo il primo responso, quello più atteso dopo leprove libere del Gran Premio d'attesissima prova del Mondiale di Formula 1 2023. La SF - 23 ha risposto bene, come nelle più rosee previsioni, ai lunghi rettilinei del circuito brianzolo ...Commenta per primo Come si legge sul sito della Figc, in attesa della presentazione ai media in programma domani mattina a Coverciano, Luciano Spalletti ha diramato le sueconvocazioni da Ct: sono 29 i calciatori chiamati dal neo Commissario Tecnico per le gare con Nord Macedonia (9 settembre a Skopje) e Ucraina (12 settembre a Milano), primi due impegni ...

Italia, attesa per le prime scelte del ct Spalletti: i convocati per le sfide a Macedonia e Ucraina Il Fatto Quotidiano

Spalletti pronto al debutto sulla panchina della Nazionale: ecco i convocati dell’Italia per le sfide con Macedonia ed Ucraina ...Arrivano aggiornamenti che riguardano quelle che saranno le prossime sfide del torneo della Uefa, perché solo nelle prossime ore si saprà come andrà a finire e che tipo di accoppiamenti ci saranno per ...