Italia | i convocati di Spalletti per Macedonia del Nord e Ucraina

, le convocazioni di Spalletti PORTIERI : Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), Ivan Provedel (Lazio), Guglielmo Vicario (Tottenham); DIFENSORI : Alessandro Bastoni (...Luciano Spalletti ha reso nota la sua prima lista deidella Nazionale: ecco i giocatori scelti dal nuovo ct Tramite il sito ufficiale della FIGC sono usciti i nomi deida Luciani Spalletti per la prima uscita da ct della Nazionale. Di seguito l'elenco completo. Portieri: Gianluigi Donnarumma (Paris Saint Germain), Alex Meret (Napoli), ...ROMA - Il commissario tecnico Luciano Spalletti ha diramato la lista deiper le due prossime partite contro la Nord Macedonia (9 settembre a Skopje) e Ucraina (12 settembre a Milano). Prima chiamata per Nicolò Casale , tornano in azzurro Gianluca Mancini, ...

Convocati Italia, Spalletti chiama 29 giocatori per le qualificazioni agli Europei Sky Sport

Sebastiano Desplanches, portiere del Palermo, è stato convocato nell’Italia U21 da Mister Carmine Nunziata. L’estremo difensore dei rosanero sarà impegnato, durante la sosta, nelle sfide contro la ...VINOVO - Il nuovo ct della Nazionale Italiana Luciano Spalletti ha ufficialmente diramato le sue prime convocazioni per i prossimi impegni. Sono 29 giocatori chiamati dall'ex allenatore del Napoli in ...