(Di venerdì 1 settembre 2023) L’ente statistico ha rivisto al ribassola stima diffusa in via preliminare il 31 luglio di una riduzione congiunturale dello 0,3% e di una crescita tendenziale dello 0,6%

Leggi Anche Pilgiù nel secondo trimestre,l'inflazione - Sale la tensione sul Reddito di Cittadinanza, Comuni sotto pressione La flessione del Pil è stata determinata soprattutto dall'andamento della ...Lo comunica l'ente statistico, dopo aver ridotto le previsioni per il secondo trimestre rispetto alle stime preliminari L'economia italianapiù del previsto. Nel secondo trimestre del 2023 il ...L'economia italianapiù del previsto. Nel secondo trimestre del 2023 il Pil, corretto per gli effetti di calendario e destagionalizzato, è diminuito dello 0,4% rispetto al trimestre precedente ed è cresciuto dello ...

Italia frena più del previsto, Pil secondo trimestre -0,4% Il Sole 24 ORE

Nel secondo trimestre il Pil italiano è diminuito dello 0,4% rispetto al trimestre precedente ed è cresciuto dello 0,4% nei confronti del secondo trimestre del 2022. La stima del Pil diffusa in via ...È ora di conoscere i segreti del circuito di Monza! Scopriamo come si guida e si frena sul tracciato italiano grazie ai dati Brembo ...