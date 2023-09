ISCRO | formazione per le partite IVA | quali corsi a disposizione?

(Di venerdì 1 settembre 2023) ... pubblicato in Gazzetta Ufficiale in data 20 aprile 2022 è stato firmato con oltre un anno di ritardo rispetto al termine previsto. A distanza di più di un ulteriore anno non è facile stabilire quale ...

per le partite IVA: quali corsi a disposizione il decreto del Ministero del Lavoro e del MEF che definisce le regole per la riqualificazione professionale dei lavoratori autonomi ...... cos'è e come funziona la cassa integrazione per gli autonomi, requisiti e durata, come si calcola l'importo2023, come presentare la domanda INPS, i corsi diper ...La prestazione non comporta accredito di contribuzione figurativa e non concorre alla... l'spettante in questo caso sarà pari, appunto, a 750 euro. Chi può fare domanda: i requisiti. ...