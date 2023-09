“Io Capitano” | il nuovo film di Matteo Garrone

Leggi su lopinionista

(Di venerdì 1 settembre 2023) ROMA – Si intitola “Io” ed è ildiche viene presentato in concorso durante questi giorni a La Biennale di Venezia 2023. La pellicola racconta il viaggio avventuroso di due giovani, Seydou e Moussa, che lasciano Dakar per raggiungere l’Europa. Un’Odissea contemporanea attraverso le insidie del deserto, gli orrori dei centri di detenzione in Libia e i pericoli del mare. Con Seydou Sarr e Moustapha Fall, “Io” è stato scritto da, Massimo Ceccherini, Massimo Gaudioso e Andrea Tagliaferri. Una produzione 01Distribution. Dal prossimo 7 settembre il lungometraggio sarà disponibile in tutte le sale cinematografiche italiane. L’ultima opera di, “Pinocchio”, risale al 2019 e ...