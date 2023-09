Internisti | Gradualità | sonno | sport e niente sgarri per reset post ferie

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 1 settembre 2023) Roma, 1 set. (Adnkronos Salute) -, buon, movimento,, attenzione alla pressione e, per gli di casa anziani, occhio all'umore. Sono i punti chiave del 'della salute' per aiutare corpo e spirito a riadattarsi alla routine dopo le vacanze secondo Giorgio Sesti, presidente della Società italiana di medicina interna (Simi), che offre alcuni suggerimenti per un rientro meno traumatico. Il primo consiglio è quello di evitare un brusco passaggio, creando "una camera di decompressione virtuale tra le vacanze e la routine". Dopo il riposo estivo "bisogna dar tempo all'organismo e alla nostra psiche di ‘acclimatarsi' al cambio di scenario, rientrando nella routine un po' per volta", sottolinea. Per questo "sarebbe ideale rientrare a ridosso del fine settimana o prendere ancora ...