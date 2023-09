Inter | UFFICIALE Klaassen

(Di venerdì 1 settembre 2023) E', l'ha depositato in Lega Calcio il contratto per l'acquisto a titolo definitivo di Davy. L'...

Davy Klaassen è un nuovo giocatore dell'. Il contratto del centrocampista è stato depositato, come ufficializzato sui canali della Lega Serie A. L'olandese arriva a titolo definitivo dopo l'ultima stagione all'Ajax.... con il 28enne pronto per la presentazione. Palhinha - calciomercato.itSecondo le ... come - ma questa è un'altra storia - l'erede di Pavard venduto all'Commenta per primo Keita Baldé Diao , ex attaccante di, Lazio , Cagliari e Sampdoria , è un nuovo giocatore dell'Espanyol , arriva in prestito dallo Spartak Mosca.

UFFICIALE / Inter, ceduto definitivamente Andersen all’Utrecht fcinter1908

Un affare già fatto da ieri ma adesso è nero su bianco: Davy Klaassen è ufficialmente un giocatore dell’Inter. Rinforzo di lusso dell’ultimo minuto per i nerazzurri che aggiungono un tassello ...SSC Bari comunica di aver acquisito dal Benevento Calcio, con la formula del prestito con opzione di riscatto, i diritti alle prestazioni sportive del calciatore Gennaro Acampora (29.03.94, Napoli).