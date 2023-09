Inter | ufficiale Klaassen | arriva titolo definitivo dall’Ajax

... con il 28enne pronto per la presentazione. Palhinha - calciomercato.itSecondo le ... come - ma questa è un'altra storia - l'erede di Pavard venduto all'Commenta per primo Keita Baldé Diao , ex attaccante di, Lazio , Cagliari e Sampdoria , è un nuovo giocatore dell'Espanyol , arriva in prestito dallo Spartak Mosca.Il nome del francese è emerso con forza in mattinata, dopo gli accostamenti con l'nella giornata di ieri. La Fiorentina ha trovato l'accordo con il Sassuolo per un prestito ad 1 milione di euro,...

UFFICIALE / Inter, ceduto definitivamente Andersen all’Utrecht fcinter1908

De Boer, Eriksen, De Vrij, Lukaku, Giroud. Ci sono nomi forti e tante storie che si intrecciano a quella di Davy Klaassen, centrocampista che dà del tu al pallone e che ha… Leggi ...Milano, 1 set. (Adnkronos) - Davy Klaassen è un nuovo giocatore dell'Inter. Il contratto del centrocampista è stato depositato, come ufficializzato sui canali della Lega Serie A. L'olandese arriva a ...