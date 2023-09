Inter più completa | Inzaghi più centrale | il calciomercato parla chiaro

Leggi su inter-news

(Di venerdì 1 settembre 2023)nuova, allenatore vecchio… ma è solo la vittoria diin questa sessione diinfinita. Per tempistiche ma soprattutto per trattative. La rosa nerazzurra ne esce a dir poco rivoluzionata ma con un disegno piuttosto preciso. Il risultato finale èANO – L’chiude la sua sessione estiva diper il botto. Non tanto per i nomi quanto per il numero di operazioni concluse, andando anche oltre le previsioni. Una rivoluzione totale. L’ultimo colpo estivo è Davy Klaassen, che arriva a Milano gratis. Far firmare un centrocampista a parametro zero il 1° luglio è un conto, “acquistare” a titolo gratuito un calciatore non svincolato il 1° settembre un altro. E può essere considerato un ...