Inter-Fiorentina | Inzaghi può stupire | sorpresa in attacco? ? SM

(Di venerdì 1 settembre 2023)andrà in scena domenica 3 settembre a San Siro esta ragionando sulla probabile formazione.in? Le ultime.SANCHEZ ? Si va verso grandi conferme per la terza giornata di Serie A in casa. Simonepensa di riconfermare la formazione che ha già giocato le prime due giornate. Anche se, come riferito da SportMediaset, c'è Alexis Sanchez che insidia in panchina, visto che è pronto per esordire contro la

Azzurri favoriti a 1,62 per la sfida con la Lazio (5,30) di sabato sera. L'vola sullaa San Siro, gol in vista tra Atalanta e Monza Roma, 1 settembre 2023 - E un testacoda inatteso a spiccare nel terzo weekend di Serie A, con Napoli e Lazio chiamate in campo ...... Di Lorenzo (Napoli), Calabria (Milan) o Lazzari (Lazio), Dimarco (), Cambiaso (Juventus) o Udogie (Tottenham) o Parisi (). CENTROCAMPISTI: Tonali (Newcastle), Barella (), ...La partitadi Domenica 3 settembre 2023 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con tabellino del match valevole per la 3° giornata del campionato di Serie A, calcio d'inizio alle 18.

L’Inter chiude il colpo Davy Klaassen dall’Ajax a costo zero, lo scrivono Fabrizio Romano e Gianluca Di Marzio. Il centrocampista sarebbe già a Milano per completare le visite mediche, firmerà un ...Marotta centra in tempo l'ultimo bersaglio dei nerazzurri: all'Inter arriva il centrocampista dell'Ajax, firmerà un contratto di un anno per un guadagno netto di 1,5 milioni ...