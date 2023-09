Inter | ecco Klaassen | visite mediche ok | nel pomeriggio la firma

(Di venerdì 1 settembre 2023) L'si regala un ultimo rinforzo per il centrocampo. Nella serata di ieri Calciomercato.com aveva anticipato come la candidatura di...

"Stiamo lavorando, proprio poco fa mi sono confrontato proprio con Piero Ausilio e domani avremo il responso sul nostro calciomercato". Detto, fatto. , dopo del mercato dell'edche dall'Olanda è arrivato Davy Klaassen. Il giocatore ha deciso di lasciare l'Ajax, , a zero e provare una nuova avventura con la possibilità di farlo in una big della Serie A. L'...Gravenberch accostato a molte piazze durante l'estate tra cui Tottenham, Milan,, Napoli e ovviamente il Liverpool con cui ha raggiunto l'accordo ; scambio di documenti tra le due società che ...Tutto fatto per l'ultimo arrivo in casa. Il giocatore è già a Milano, tutti i dettagli del trasferimentoMarotta e la dirigenza dell'mettono a segno l'ultimo colpo del calciomercato. È fatta per il nuovo centrocampista a poche ore dalla chiusura della sessione estiva. Marotta (LaPresse) - calciomercato.itDavy Klaassen sarà un ...

Inter, ecco Klaassen: il giocatore è a Milano Calciomercato.com

Klaassen all'Inter: l'olandese è già a Milano per le visite mediche e la successiva firma di un contratto biennale con i nerazzurri.Ultimo giorno di mercato, con il gong previsto per le ore 20. Intanto l'Inter, dopo Benjamin Pavard, chiude col botto: sta per essere ufficializzato l'arrivo di Davy Klaassen ...