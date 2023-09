Inter | ecco Klaassen | il giocatore è a Milano

(Di venerdì 1 settembre 2023) L'si regala un ultimo rinforzo per il centrocampo. Nella serata di ieri Calciomercato.com aveva anticipato come la candidatura di...

Le ultime di calciomercato in Serie A e non solo. Le operazioni di Juventus,, Milan e di tutte le altre:le trattative di venerdì 1 settembre 2023 in tempo realeRettilineo finale del calciomercato, ci siamo. Ultime ore prima del gong conclusivo, fissato alle ore 20 ...Da La Gazzetta dello Sport, al Corriere dello Sport e Tuttosport:i titoli principali sulle prime pagine dei quotidiani sportivi italiani ed esteri di oggi, ... Sorteggio abbordabile per l', il ...le avversarie dell'nel gruppo D della Champions League 2023/24 Nel Benfica non mancano gli ex 'italiani' (Di Maria e Cabral quelli arrivati questa estate), nel Saliburgo gioca il figlio - ...

Tra le avversarie dell’Inter nel girone della Champions League c’è il Salisburgo: ecco l’analisi sulla squadra e i giocatori da temere Tra le avversarie dell‘Inter nel girone di Champions League, dopo ...Taremi al Milan, l'affare salta definitivamente. Ecco le motivazioni alla base della decisione di rinunciare al forte attaccante iraniano e le possibili alternative ...