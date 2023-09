Inter | ecco Klaassen | giocatore in sede per la firma | poi l'ufficialità

(Di venerdì 1 settembre 2023) L'si regala un ultimo rinforzo per il centrocampo. Nella serata di ieri Calciomercato.com aveva anticipato come la candidatura di...

Sulla carta meno complicata la rotta die Lazio. Dopo i sorteggi avvenuti al Grimaldi Forum di Montecarlo, che l'1 settembre ospita anche i sorteggi di Europa League e Conference League,...Davy Klaassen è un nuovo giocatore dell'. Il suo arrivo in città per sostenere le visite mediche, poi firmerà un contratto di un anno più opzioni sulla stagione ...L'mette a segno un altro colpo di mercato mettendo sotto contratto il centrocampista olandese Davy Klaassen. L'affare last - minute della formazione nerazzurra mette a disposizione di Simone ...

Inter, ecco Klaassen: visite mediche ok, nel pomeriggio la firma Calciomercato.com

A Montecarlo è stata sorteggiata la fase a gironi della Champions League 2023-24: ecco com'è andata alle italiane ...Ultimo giorno di mercato, con il gong previsto per le ore 20. Intanto l'Inter, dopo Benjamin Pavard, chiude col botto: sta per essere ufficializzato l'arrivo di Davy Klaassen ...