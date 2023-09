Inter | con l’arrivo di Klaassen chi parte? C’è un indiziato ? SM

Leggi su inter-news

(Di venerdì 1 settembre 2023) L’si è legata a Davyche ha firmato il suo nuovo contratto: qualcuno potrebbe partire? C’è un nome in cima alla lista.NZA ? L’ha un nuovo centrocampista: Davyha, infatti, firmato il suo nuovo contratto! Questo significa che Simone Inzaghi adesso ne ha a disposizione otto in quel reparto. Come riferito da-News.it, non dovrebbe muoversi Kristjan Asllani. Perciò il primo, secondo SportMediaset, per un eventuale trasferimento è Lucien Agoumé.-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è riproducibile solo in, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (-News) e il link al contenuto originale () © ...