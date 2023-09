Insulto omofobo su un manifesto mortuario Corrado Brun | vedovo di Adriano Canese | “Indignato da un gesto inqualificabile”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 1 settembre 2023) “Sono moltoda ciò che è successo, per quello sfregio che qualchepersonaggio ha posto alfunebre di mio marito”. Così, marito dia cui sono comparsi insulti omofobi sull’avviso funebre a Torre Pellice (Torino). “Eravamo uniti civilmente, ci siamo voluti bene e amati per 39 anni. Quella scritta oscena, quell’ha ferito me, ma ha ferito anche la coscienza di tante persone che mi hanno già offerto la loro vicinanza, la loro comprensione e la loro condanna delcompiuto perché uncosì è davvero. Va oltre qualsiasi limite della morale, non rispettare neppure un morto”, ha aggiunto. ...