Ines Trocchia | il top è mini | impossibile resistere allo zoom

Leggi su rompipallone

(Di venerdì 1 settembre 2023) La bellissima modella campanaha ancora una volta lasciato tutti i suoi fan senza fiato. Le sue foto pubblicate sui social sono da impazzire Quando in molti dicono l’Italia è l’epicentro della bellezza non viene detto nulla di sbagliato.ne è la prova, la fotomodella nata a Napoli ha dato per l’ennesima volta conferma di tutta la sua bellezza, dimostrando che il Belpaese non si contraddistingue solo per calcio e buon cibo. Nata nel dicembre del 1994,si è fin da subito fatta strada nel mondo della moda essendo protagonista di molti shooting fotografici, ma anche nel mondo della televisione prendendo parte a molti programmi tv (principalmente di stampo calcistico) come Calciomercato su Sportitalia e Tiki Taka su Italia 1. Grazie a queste apparizioni si è fatta conoscere ...