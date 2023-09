India | dipendenti pubblici costretti a indossare il casco in ufficio | il motivo è grottesco

Leggi su eccellenzemeridionali

(Di venerdì 1 settembre 2023) In una popolosa città dell', isono statidei caschi da motociclisti mentre sono a lavoro. Il? Provate a immaginare: è più assurdo di quello che pensiate. A inizio 2023, è avvenuto un sorpasso a suo modo storico: la Cina non è più il paese mondiale con la popolazione più grande. Il suo posto l'ha preso l', che attualmente vanta 1.43 miliardi di abitanti, a fronte dei (circa) 1.41 della Cina. In un pianeta sempre più inquinato dove scarseggiano alcune risorse primarie, il fatto che la popolazione mondiale sia in aumento non è necessariamente una buona notizia. Sta di fatto che l', molto presto, potrebbe diventare una nuova superpotenza mondiale, almeno per quanto concerne il capitale ...