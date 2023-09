Indagine su un entroterra dimenticato | i suoi volti | luoghi e potenzialità

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 1 settembre 2023) Una parte del nostro Paese negli ultimi anni è sparita dal discorso pubblico e dall’agenda politica. Costituisce più della metà del territorio nazionale ed è abitata da almeno 13 milioni di persone, vale a dire circa il 22% di tutti gli italiani. Derubricata come l’ultimo residuo dell’Italia rurale, una vandea abitata da una popolazione anziana e antimoderna, oggi appare sulla mappa demografica del Paese come un arcipelago divuoti, quasi senza più abitanti. Delle enclave dimenticate, nel secolo delle scintillanti metropoli globali colte, dematerializzate, creative, libere. Negli ultimi trent’anni gli investimenti pubblici e privati hanno seguito la tendenza neoliberista ad accentrare la ricchezza in poche mani e in porzioni sempre più piccole del territorio nazionale: per fare scuole più selettive, università competitive, ospedali all’avanguardia, per ...