Indagati il tecnico Rfi e il capo cantiere | nulla osta mai richiesto

(Di venerdì 1 settembre 2023) La Procura di Ivrea ha iscritto sul registro degliper la strage ferroviaria di Brandizzo Antonio Massa, ildella manutenzione dipendente di Rete Ferroviaria Italiana che era presente sul posto la notte dell'incidente e supervisionava ai lavori di armamento sui binari affidati alla squadra di operai in servizio per la Sigifer di Borgo Vercelli e morti travolti dal treno, e ildella ditta esterna appaltatrice Andrea Girardin Gibin. Sono accusati di disastro ferroviario con dolo eventuale e omicidio plurimo colposo per la morte di Kevin Laganà, Michael Zanera, Giuseppe Sorvillo, Giuseppe Aversa e Giuseppe Saverio. Ciò che per la Procuratrice della Repubblica Gabriella Viglione e le pm Valentina Bossi e Giulia Nicodemi è certo al termine della seconda giornata d'inchiesta è che il ...

