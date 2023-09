Incidente mortale sul GRA | traffico rallentato altezza km 19 | 5

Leggi su romadailynews

(Di venerdì 1 settembre 2023) A causa di unsul Grande Raccordo Anulare, all’del km 19,500 in carreggiata esterna. Il sinistro, le cui cause sono ancora in corso di accertamento, ha visto coinvolti due veicoli, una persona è deceduta e due persone sono rimaste ferite. E’ quanto si legge in una nota di Anas. Sul posto, conclude la nota, sono presenti le squadre del 118, Anas e le Forze dell’Ordine per la gestione dell’evento e per consentire il ripristino della viabilità nel più breve tempo possibile. (Com/Mtr/ Dire)