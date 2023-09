Incidente lungo la Telesina | scontro tra due auto prima dello svincolo di Ponte

(Di venerdì 1 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutola, al km 55,2, pocodell’uscita di. Per cause in corso di accertamento, sono arrivate all’impatto una Ford Focus e una Renault Megane. Sul posto la Polizia Stradale e gli operatori sanitari che hanno prestato i soccorsi necessari, insieme all’Anas che è impegnata nello smaltire il traffico che si è generato. Ancora non quantificato il bilancio dell’. IN AGGIORNAMENTO L'articolo proviene da Ante24.it.

L'infortunio L'è accaduto ieri, in un'azienda che si occupa di carpenteria strutturale al confine tra Bedizzole e Calcinato, ma già in territorio di Ponte San Marco,via Campagnola. ...Ilconfronto con l'azienda non ha portato soluzioni ai tanti problemi da noi sollevati, in ... non dobbiamo aspettare che avvenga un imprevisto o unper porre fine alla grave carenza di ...L'infortunio L'è accaduto ieri, in un'azienda che si occupa di carpenteria strutturale al confine tra Bedizzole e Calcinato, ma già in territorio di Ponte San Marco,via Campagnola. ...

Incidente lungo la Flaminia a Foligno, un ferito RaiNews

In un lungo video postato su Tik-tok, l’ex cantante e content creator ha raccontato ai followers quello che le è successo: “Ho avuto un ...La giovane mamma stava attraversando la Statale Adriatica, l’urto ha spezzato in due la bici. Gravissimo il centauro, la bimba è sopravvissuta ...