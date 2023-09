Incidente ferroviario Torino | parlano i due superstiti | Il treno? Non l' abbiamo visto né sentito arrivare

... così i truffatori incastrano le vittime 31/08/23 Fotogallery - Brandizzo, Mattarella sul luogo dell'31/08/23 Fotogallery - Giorgia Meloni al Parco Verde di Caivano 31/08/23 ...Vibo Valentia - Era di origini calabresi, e in particolare di un paese in provincia di Vibo Valentia, Giuseppe Aversa (49 anni) uno dei cinque operai morti ieri nell'di Brandizzo, vicino Torino. La famiglia di Aversa infatti proveniva da Pizzoni, un centro del Vibonese: da qui negli anni Settanta si spostò in Nord Italia per ragioni ..."Drammatico intervento dei vigili del fuoco nel torinese per unnella stazione di Brandizzo: deceduti cinque operai travolti da un treno in transito, feriti altri due", si legge sul profilo X dei Vigili del fuoco a proposito dell'...

Incidente ferroviario Brandizzo, morti 5 operai travolti dal treno Adnkronos

Aperta un'indagine, al momento a carico di ignoti, per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo. Salvini dispone un'inchiesta interna del ministero delle Infrastrutture ...La procura di Ivrea indaga per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo in merito all’incidente che, a Brandizzo, nel Torinese, lungo la linea ferroviaria Torino-Milano, ieri notte è co ...