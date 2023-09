Incidente ferroviario Brandizzo Torino | indagato l' addetto Rfi al cantiere | è uno dei due superstiti

La procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per disastrocolposo e omicidio colposo ... Alberto Cirio e il prefetto di Torino, Raffele Ruberto L'è avvenuto a Brandizzo , a un ...Fotogallery - Brandizzo, Mattarella sul luogo dell'01/09/23 L'uccisione dell'orsa Amarena 31/08/23 Il traforo del Monte Bianco 31/08/23sul lavoro a Torino, cinque operai travolti e uccisi da un treno 29/08/23 Milano, ...Si procede per disastrocolposo e omicidio colposo plurimo. 'Dalle prime indagini emergono gravi violazioni della procedura di sicurezza al momento dell'', ha spiegato la ...

Cosa si sa dell'incidente ferroviario a Brandizzo Il Post

La procura di Ivrea indaga per disastro ferroviario colposo e omicidio colposo plurimo in merito all’incidente che, a Brandizzo, nel Torinese, lungo la linea ferroviaria Torino-Milano, ieri notte è ...Secondo i magistrati, i cinque lavoratori uccisi da un treno in corsa stavano operando sui binari senza aver ricevuto il via libera dell'azienda ...