Incidente ferroviario Brandizzo Torino | indagati l' addetto Rfi al cantiere e il capocantiere | sono i due superstiti

AGI - La procura di Ivrea ha iscritto nel registro degli indagati due persone in relazione all'di Brandizzo , nel Torinese, in cui hanno perso la vita 5 operai impegnati in alcuni lavori di manutenzione sulla linea Torino - Milano. Secondo i magistrati, le vittime stavano ...... Antonio Massa, 46 anni, l'addetto di Rfi che doveva vigilare sul cantiere, e Andrea ..."Dalle prime indagini emergono gravi violazioni della procedura di sicurezza al momento dell'

Incidente treno Brandizzo, 2 indagati: ultime notizie Adnkronos

Salgono a due gli indagati sull'incidente ferroviario avvenuto a Torino la notte tra mercoledì 30 e giovedì 31 agosto nel quale sono morti cinque operai ...Nell'inchiesta sull'incidente ferroviario di Brandizzo, si è verificato un importante sviluppo con l'iscrizione del cosiddetto "scorta-ditta" ...