Incidente ferroviario Brandizzo | indagini e accertamenti | i punti da chiarire

(Di venerdì 1 settembre 2023) Dopo la morte dei cinque operai, aperto un fascicolo dalla procura di Ivrea: si indaga per disastrocolposo e omicidio colposo plurimo a carico di ignoti. Landini: "Sistema non funziona, ma Pnrr taglia" Dopo la tragedia dell’di, con la morte di cinque operai investiti e uccisi da un treno nella notte di giovedì scorso, la procura di Ivrea ha aperto un fascicolo per disastrocolposo e omicidio colposo plurimo a carico di ignoti. Gli investigatori continuano a raccogliere materiali utili all’inchiesta e a sentire persone. Sono intanto stati ascoltati come persone informate sui fatti i due macchinisti che si trovavano a bordo del convoglio e che dopo l’erano stati portati in ospedale sotto shock così come due operai ...