Incidente Brandizzo | Iacometti | ' Anche chi muore può essere responsabile'

(Di venerdì 1 settembre 2023) su Tg. La7.it - " Voi contestate il fatto che si cerca di attribuire la responsabilità a questi cinque lavoratori però non avete nulla da ridire sul fatto che invece si attribuisce ...

Queste le parole del giornalista Sandro Iacometti , ospite di In Onda ieri 31 agosto, sull'ferroviario diin cui hanno perso la vita cinque operai. Continua a leggere su Tg. La7.Così la procuratrice capo di Ivrea, Gabriella Viglione, sulle indagini relative all'alla stazione di, nel Torinese, che nella notte tra mercoledì e ieri è costato la vita a cinque ...E' quanto emerge dai primi accertamenti sull'ferroviario diin cui sono morti 5 operai. Per questo la Procura di Ivrea sta valutando l'ipotesi di dolo eventuale per i reati di ...

Incidente Brandizzo, dalla velocità del treno all’errore di comunicazione: le ipotesi Sky Tg24

Sull'incidente ferroviario di Brandizzo, costato la vita a cinque operai, non viene escluso il dolo eventuale "da parte di qualcuno che non ha seguito la procedura". A dirlo è stato il procuratore ...E’ quanto emerge dai primi accertamenti sull’incidente ferroviario di Brandizzo. Nel pomeriggio di oggi, venerdì 1 settembre, il Presidente della commissione di indagine sulle condizioni di lavoro, ...