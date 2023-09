In un Paese diviso serve un Presidente della Repubblica super partes. Scrive Tivelli

Leggi su formiche

(Di venerdì 1 settembre 2023) Non ho mai amato chi in politica o nel giornalismo vanta primazie o cerca di dire io l’avevo già detto. Devo però riferire che nei giorni scorsi, in più occasioni ho suonato l’allarme sui rischi del “vannaccismo”, soprattutto perché mi sembrava una via scelta da molti per rilanciare con forza il populismo e la miscela tra populismo e dilettantismo nel nostro. Unin cui sembra che i fatti più rilevanti siano l’emersionegentile sorellaGiorgia Meloni o di Giambruno, forse con qualche gaffe da qualche rete privata televisiva o cose di questo tipo. Più volte sempre da queste colonne ho sostenuto che in questonon si può togliere né limitare, né debilitare dalle radici l’unica figura istituzionale al di sopra delle parti in cui si riconoscono gli ...