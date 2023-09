In Honey (Are U Coming) dei Måneskin qualcosa è cambiato

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 1 settembre 2023) L’8 agosto scorso, per creare l’hype, iavevano annunciato l’imminente uscita del loro nuovo singolo,(Are U?). Lo avevano fatto con un reel postato su Instagram: 5 secondi del pezzo svelati in anteprima e il video di un lecca lecca a forma di cuore, avvolto nel filo spinato, che prendeva fuoco. Ieri sera, a sorpresa, l'hanno presentato ai fan - sempre tramite i loro canali social - all’interno di un mini live in diretta streaming dal Gazometro di Roma. «Oggi siamo qui perché si tratta di una serata molto speciale: suoneremo per la prima volta il nostro nuovo singolo», ha detto Damiano, «Siamo molto molto eccitati, non vediamo l’ora di suonarlo prestissimo per voi dal vivo in tour. Tra due ore uscirà in tutto il mondo, su tutte le piattaforme. Godetevelo! Ci vediamo in tour! Vi amiamo!». Tutto come da copione, da ...